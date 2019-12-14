"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 ARALIK 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

AKP'de iki istifa daha

14 Aralık 2019, Cumartesi 09:21
AKP, Muş Bulanık İlçe Başkanı Ali Bulut ile Balıkesir'in Altıeylül İlçe Başkanı Ayhan Atahan görevden ayrıldıklarını duyurdu.

AKP, Muş Bulanık İlçe Başkanı Ali Bulut ile Balıkesir'in Altıeylül İlçe Başkanı Ayhan Atahan görevden ayrıldıklarını duyurdu.

Konu ile ilgili açıklama yapan Ali Bulut, 2004'ten beri AKP teşkilatı üyeliğinden sandık kurul üyeliğine kadar, belediye meclis üyeliğinden mahalle temsilciliğine kadar çeşitli kademelerde hizmette bulunduğunu belirterek, “2011’de aday olup 6 oyla kaybettiğim ilçe başkanlığını seçiminden sonra, tekrar AK Parti çalışmalarında bulundum. 2014 kongresiyle ilçe başkanlığı görevi bana verildi. 2014’ten 2019 yılına kadar geçen bu süreçte onurumla şerefimle bu partiye hizmetkarlık ettim. Ben bu mutfakta yetişen bir AK Parti elemanı olarak her gün sahada olduğum gibi şimdide aynen sahadayım. Şimdiye kadar bütün seçimlerde partimin başarısı için sürekli sahada aktif olarak çalıştım. Şimdiye kadar onurumla yürüttüğüm görevimden ayrılıyorum. Bundan sonra partimin vereceği her türlü görevi almaya ve hizmet etmeye hazırım" şeklinde konuştu.

BİR İSTİFA DA BALIKESİR’DEN

AKP’den istifa haberinin geldiği bir diğer ilse Balıkesir oldu. Altıeylül İlçe Başkanlığı görevini 2017 yılından beri yürüten Ayhan Atahan, AKP Genel Merkezi ve yeni seçilen İl Başkanı Ekrem Başaran ile yaptığı görüşmeler sonrası istifa ettiğini açıkladı.

 Atahan yayımladığı basın açıklamasında "10.02.2017 yılında göreve geldiğim günden bugüne kadar partimizin inancı ve davamıza layık bir şekilde hareket ettik. Görev süresince, ilçemiz adına başarılı bir şekilde 4 seçim süreci geçirdik. Son başbakanımızı ve Cumhurbaşkanımızı ilçe binamızda 2 defa misafir etme fırsatı bulduk. İlçemizin kongre sürecinde yeniden başkan adayı olmayı düşünmediğimden dolayı delegelerin ve delege seçimlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için yeni atanacak ilçe başkanı arkadaşımızın öncülüğünde yapılmasının uygun olduğunu düşünerek il başkanımız ve genel merkezimiz ile yapmış olduğumuz istişareler sonucunda istifa dilekçemi sunmuş bulunmaktayım. Davamız kalıcı, neferler geçicidir. Reisimiz önderliğinde devam eden kutlu ve onurlu bu davamızın her daim yanında ve içinde bulunmaya devam edeceğiz. Nasıl ki bu bir bayrak yarışı ise vakti geldiğinde duyarlı bir şekilde yeni arkadaşlarımıza devir etmek bizler için büyük bir erdemlik ve önemli bir dava duruşu demektir. 2003 yılında gençlik kollarında başladığım bu ak sevdaya davama ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’a bağlılığım ve sadakatim devam edecektir. Görev yaptığım süre zarfında başta il başkanlarım, milletvekillerim, belediye başkanlarım, ilçe yönetim kurulum, kadın ve gençlik kollarım, mahalle başkanlarım, sandık kurulu üyelerim, bütün ak sevda ve ak davaya gönül vermiş arkadaşlarım, varsa benden yana hakkım size helaldir, sizler de haklarınızı helal edin. Allah yar ve yardımcınız olsun teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Etiketler: AKP, istifa
Okunma Sayısı: 721
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ankara’dan S-400 açıklaması

    Bu sene 113 bin yabancı işçiye çalışma izni verildi

    Malezya: ABD uluslararası hukuku ihlal ediyor

    Kars'ta tren kazası: 3 ölü

    İmamoğlu: Otur işine bak devri bitti

    Pompeo'dan İran'a gözdağı

    Mansur Yavaş: Benim dinozora para harcayacak halim yok

    Trump'tan 'azil süreci' hakkında açıklama

    ABD Senatosu kınandı: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

    Meteoroloji uyardı: Yağmur ve fırtına bekleniyor

    AKP'de iki istifa daha

    Satın alma gücünde 37 Avrupa ülkesi arasında 30'uncu olduk

    Rumlar BM ile ters düştü

    Dışişleri Bakanlığından AB'ye 'Libya mutabakatı' tepkisi

    Bedeli millet ödüyor

    İslâm ülkelerinde “insanî durum” kritik

    Basına uygulanan baskılar kabul edilemez

    Şirketler borçlu, yatırım yok

    TRT, 2018 yılını 92 milyon zararla kapattı!

    Artık deniz bitti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kibir batırıyor
    Ahmet BATTAL

    Tahterevalli mi oynuyoruz?
    Genel

    AKP'de iki istifa daha
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Bedeli millet ödüyor
    Rüstem GARZANLI

    İki Mesnevî, iki şahsiyet
    Abdil YILDIRIM

    Yeni Asya manevî yangınları söndürmeye koşuyor
    Cevher İLHAN

    Libya’da kargaşa fitnesi
    Genel

    Siyaset yargıdan elini çekmeli
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur, istikbali de tenvir edebilir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.