AKP Genel Merkezinde dezenfekte çalışmaları

AK Parti Genel Merkezi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında dezenfekte işlemi yapıldı.

Türkiye'de koronavirüs vakasının görülmesinin ardından, AKP'de de tedbirler alınmaya başlandı. Bu kapsamda, özel kıyafetli ve maskeli ekiplerce AKP Genel Merkezi'nde çalışma odaları, toplantı salonları, koridorlar ve genel kullanım alanlarında dezenfeksiyon yapıldı. Gazetecilere de temizlik çalışması öncesinde tıbbi maske dağıtıldı. Dezenfeksiyon işlemlerinin periyodik olarak süreceği ve binanın ortak alanlarına sıvı el dezenfektanları yerleştirileceği belirtildi. AKP Genel Merkez Binası'na ayrıca Sağlık Bakanlığınca enfeksiyonla mücadelede el hijyenine önem verilmesine yönelik hazırlanan uyarı afişleri de asıldı. AA

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