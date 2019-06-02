Anadolu Otoyolu'nda son durum nasıl?

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli ve Sakarya kesiminde yoğunluğa neden oluyor.

Anadolu Otoyolu'nun İzmit kesiminde yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerliyor. Özellikle yolun iki şeride düştüğü viyadük ve tüneller bölgesinde trafik zaman zaman durma noktasına geliyor. Yoğunluk Kartepe'den sonra azalıyor Araç yoğunluğu Kartepe gişelerinden sonra azalıyor. Kara yolları ve trafik ekipleri, ulaşımda aksama olmaması için güzergahlarda çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul yönünde trafik normal seyrinde Anadolu Otoyolu'nun Sapanca-Arifiye ve Adapazarı-Akyazı mevkisinde Ankara istikametinde araç yoğunluğu yaşanıyor. Otoyolun İstanbul yönünde ve D-100 kara yolunda trafik normal seyrinde ilerliyor. Anadolu Otoyolu, D-650 ve D-100 kara yollarında görev yapan Sakarya Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ve kara yolları çalışanları, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor. Trafik havadan denetleniyor Balıkesir'de, Ramazan Bayramı tatilinde Edremit Körfezi'nde oluşan araç yoğunluğu havadan denetlendi. Körfez bölgesine giren araçları drone ile görüntüleyen Sırmalı ile beraberindeki emniyet ve jandarma yetkilileri, yoğunluk olan noktalara anında müdahale edilmesini sağladı. Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Mersin'de de Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan yollar havadan denetlendi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bayram tatili süresince il genelinde trafik akışının daha düzenli ve güvenli sağlanması için denetimlerini sıklaştırdı. Tatilcilerin, deniz ve koyları nedeniyle yoğun ilgi gösterdiği Erdemli ve Silifke ilçelerinde helikopter ve drone ile havadan yapılan denetimlerde kural ihlali yapan sürücüler kara yollarında önlem alan ekiplere bildirildi. Yaklaşık 30 ekibin katıldığı denetimlerde 2 bin 47 araç kontrol edildi, kurallara uymadığı belirlenen 17 araç sürücüsüne toplam 12 bin 782 lira ceza uygulandı. Trafikte havadan denetimlerin, bayram tatili sonuna kadar devam edeceği öğrenildi. AA

Okunma Sayısı: 192

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.