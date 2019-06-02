"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 HAZİRAN 2019 PAZAR - YIL: 50

Anadolu Otoyolu'nda son durum nasıl?

02 Haziran 2019, Pazar 15:42
Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli ve Sakarya kesiminde yoğunluğa neden oluyor.

Anadolu Otoyolu'nun İzmit kesiminde yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerliyor.

Özellikle yolun iki şeride düştüğü viyadük ve tüneller bölgesinde trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

Yoğunluk Kartepe'den sonra azalıyor

Araç yoğunluğu Kartepe gişelerinden sonra azalıyor.

Kara yolları ve trafik ekipleri, ulaşımda aksama olmaması için güzergahlarda çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul yönünde trafik normal seyrinde

Anadolu Otoyolu'nun Sapanca-Arifiye ve Adapazarı-Akyazı mevkisinde Ankara istikametinde araç yoğunluğu yaşanıyor.

Otoyolun İstanbul yönünde ve D-100 kara yolunda trafik normal seyrinde ilerliyor.

Anadolu Otoyolu, D-650 ve D-100 kara yollarında görev yapan Sakarya Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ve kara yolları çalışanları, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

Trafik havadan denetleniyor

Balıkesir'de, Ramazan Bayramı tatilinde Edremit Körfezi'nde oluşan araç yoğunluğu havadan denetlendi.

Körfez bölgesine giren araçları drone ile görüntüleyen Sırmalı ile beraberindeki emniyet ve jandarma yetkilileri, yoğunluk olan noktalara anında müdahale edilmesini sağladı.

Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Mersin'de de Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan yollar havadan denetlendi. 

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bayram tatili süresince il genelinde trafik akışının daha düzenli ve güvenli sağlanması için denetimlerini sıklaştırdı.

Tatilcilerin, deniz ve koyları nedeniyle yoğun ilgi gösterdiği Erdemli ve Silifke ilçelerinde helikopter ve drone ile havadan yapılan denetimlerde kural ihlali yapan sürücüler kara yollarında önlem alan ekiplere bildirildi.

Yaklaşık 30 ekibin katıldığı denetimlerde 2 bin 47 araç kontrol edildi, kurallara uymadığı belirlenen 17 araç sürücüsüne toplam 12 bin 782 lira ceza uygulandı.

Trafikte havadan denetimlerin, bayram tatili sonuna kadar devam edeceği öğrenildi.

AA

Etiketler: anadol otoyolu, trafik
Okunma Sayısı: 192
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Körfezde atılacak ilk kurşun, petrolü 100 doların üstüne fırlatır'

    Twitter Çin'de engellediği hesaplar için özür diledi

    Cezayir'de seçimler iptal edildi

    ABD: İran ile görüşmeye hazırız

    Hamas'tan İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi

    Iğdır şehitleri dualarla uğurlandı

    Tatilin 2. gününde ölü sayısı 16'ya, yaralı sayısı 179'a yükseldi

    Hendek'teki deprem İstanbul'da da hissedildi

    Kapadokya'da "Gir-Gör Şehri" heyecanı

    ABD: İran ile ön şartsız görüşmeye hazırız

    Anadolu Otoyolu'nda son durum nasıl?

    MEB, LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayımladı

    İdlib'de tansiyon düşmüyor

    Türkiye'de gün geçtikçe daha çok büyüyen pasta

    Danimarka'da ikinci Avrupa'nın çirkin ve küstah provokasyonu

    27 Mayıs'ta başlayan Pençe Harekatı'nda son durum?

    İl il bayram namazı saatleri...

    İşgalci hem suçlu hem güçlü!

    3 ilçe ve bir beldede vatandaşlar yeniden sandık başında

    En Çok Okunanlar

    Faruk ÇAKIR

    Paket var, peki adalet var mı?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ramazan’a veda ederken
    Adnan NACİR

    Kovan minüt!
    Risale-i Nur'dan

    Nurlar’ın Ramazan’da zuhuru
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Bayramınız mübarek olsun Üstadım!
    Kübra ÜNÜVAR

    Peygamberler şehri Şanlıurfa’nın tarihî: Halil-ür Rahman Camii
    📷
    Genel

    Karikatürler
    Durmuş Ali İnci

    Hacı Kadir’den düşündüren sözler
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İl il bayram namazı saatleri...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.