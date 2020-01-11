Ankara’da kömür ve yiyecek dağıtımı devri sona eriyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yardım amaçlı kömür ya da yiyecek dağıtımı uygulamasına son verip yardımları nakit olarak yapacak. Yeni uygulama ile ilgili bilgi veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yardıma muhtaç 140 bin kişiye yardım kartı dağıtılacağını dile getirdi.

Ankara'da yardım amaçlı kömür ya da yiyecek dağıtımı devri kapanıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin yaptığı yardımları artık bir kartla, nakit olarak yapmayı planladıklarını açıkladı.

Yavaş, 10 ocak çalışan gazeteciler günü nedeniyle gazetecilerle bir araya geldi ve soruları yanıtladı.

Zeynep Gürcanlı imzasıyla Sözcü'de yayınlanan habere göre Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık 185 bin kişiye yardım, kömür ya da yiyecek dağıtımı yaptığını bunun 25 bin kadarının Suriyeli olduğunu söyledi.

Kartlı sisteme geçiş ile, yardım alanlara toplam 140 bin kart dağıtılacağını açıklayan Yavaş, “Suriyelileri ve uzak köylerde oturup, kartı kullanamayacak durumdaki kişileri kart sisteminin dışında bırakıp, onlara yine yardımları eski yöntemle dağıtacağız. 140 bin kişiye ise belediye yardımlarını dağıtacağımız kartla yapacağız” dedi.

Kartla nakit yardım sistemi üzerinde çalışmaların devam ettiğini söyleyen Yavaş, belediyenin yardım kartı sahiplerine verilecek yardımın ise, Ankara Büyükşehir'in gelirlerine göre belirleneceğini söyledi.

Başlangıç olarak 140 bin kişinin 70'er bin kişilik iki gruba ayrılacağını, bir ay bir gruba, diğer ay ikinci gruba kart aracılığıyla nakdi yardım yapılacağını anlatan Yavaş, “bunun sistemini önümüzdeki günlerde kararlaştıracağız. Başlangıçta 70 bin kişiye bir ay, 70 bin kişiye diğer ay olmak üzere, birer ay arayla yardım yapmayı planlıyoruz. Ancak Belediyenin gelirlerine göre, belki de bu 140 bin kişiye her ay yardım da yapabiliriz” diye konuştu.