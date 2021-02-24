Ankara ve İzmir’de 52. yıl coşkusu

Gazetemizin kuruluşunun 52. yıldönümü dolasıyla yayınlanan özel sayıdan Ankara’ya gelen 6500 ek gazete Ankara’nın dört bir köşesinde işyerleri, apartmanlar, metro ve otobüs duraklarında dağıtıldı.

İzmir’de de 2000 gazete değişik semtlerde ücretsiz olarak dağıtıldı. Çamdibi Temsilcimiz Nail Aladağ, Recep Aydoğan, Mevlüt Gül ve Bornova Temsilcisi Salih Sütçüoğlu, Ömer Öçalan ile İzmir merkezde genç okuyucularımız, elbirliği ile Yeni Asya’nı ‘52. yıl özel sayısı’nı her yere dağıtarak gazetemizin tanıtımına katkı sağladılar.

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