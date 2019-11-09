Antakya Körfezi'nde 3,5 şiddetinde deprem

Antakya Körfezi’nde, Hatay’ın Samandağ ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi’nin 5,5 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 10.19’da meydana geldi. Yerin 7.01 kilometre derinliğinde olan deprem, Samandağ’da da hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Samandağ ilçesi Meydan Mahallesi, büyüklüğünü ise 3,7 olarak açıkladı.

Okunma Sayısı: 128

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.