Antalya'da sağanak nedeniyle su taşkınları meydana geldi

Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan sağanak sonrasında meydana gelen taşkın nedeniyle bazı evler, seralar ve tarım alanlarını su bastı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, son 24 saatte Serik ilçesinde metrekare başına 222 kilogram yağış düştü. Bölgede zaman zaman etkisini arttıran yağış nedeniyle su taşkınları ve su baskınları yaşandı. Belek Mahallesi'nden geçen Acısu deresinin debisinin yükselmesi sonucu bölgedeki tarım alanları, narenciye bahçeleri, muz ve çilek seraları sular altında kaldı. Kadriye Mahallesi'nde genelde yazlıkçıların kaldığı bazı siteler de su taşkınından etkilendi. İtfaiye ve belediye ekipleri, evlere dolan suyun tahliye edilmesi için çalışmalara başladı. Yukarı Kocayatak, Çandır, Eskiyörük, Burmahancı ve Çakallık mahallelerindeki sera ve tarım alanlarında da su baskınları meydana geldi. Derelerin taşması sonucu kapanan bazı mahalle yolları, suların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı. AA

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