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29 EKİM 2019 SALI - YIL: 50

Antalya'da yabancıya konut satışında rekor bekleniyor

29 Ekim 2019, Salı 13:04
Antalya'da yılın 9 ayında yabancılara yapılan konut satış adedi 2018'in aynı dönemine göre yüzde 19'luk artışla 6 bin 257'ye ulaştı. Kentte yabancıya yönelik konut satışının yıl sonunda 10 bin adetle rekor kırması bekleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Antalya'da yılın 9 ayında yabancılara yapılan konut satış adedi 2018'in aynı dönemine göre yüzde 19'luk artışla 6 bin 257'ye ulaştı.

Kentte yabancılara yönelik yapılan konut satış adedi ocakta 601, şubatta 672, martta 626, nisanda 676, mayısta 850, haziranda 668, temmuzda 764, ağustosta 656, eylülde ise 744 olarak gerçekleşti. Ocak-eylül dönemi için bugüne kadarki en yüksek satış rakamı görüldü.

Kentte, yabancıya yönelik konut satışları, 2018'de 7 bin 938 adet, 2017'de 4 bin 707, 2016'da 4 bin 352, 2015'te 6 bin 72, 2014'te 6 bin 542, 2013'te 5 bin 548 adet olarak gerçekleşti. Bu yıl genelinde ise söz konusu rakamın 10 bin adede ulaşması bekleniyor.

Antalya'ya dünyanın her yerinden ilgi olduğunu ve bu ilginin son dönemlerde zirve yapmasıyla konut yatırımına dönüştüğünü belirten sektör temsilcileri, şehrin hemen hemen her bölgesinin ilgi gördüğünü, daha çok tanıtımla çok yüksek satış rakamlarına ulaşılabileceğini anlattı.

 

Etiketler: Antalya, yabancı, konut, satış, rekor
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