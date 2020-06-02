Aracınızı detaylı temizlemeden yola çıkmayın

Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) Genel Başkan Yardımcısı ve Ziebart Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Güven, “Uzun saatler geçireceğiniz araçlarınıza detaylı temizlik ve klima dezenfeksiyonu yapmadan yola çıkmayın” ifadesini kullandı.

Güven, yaptığı yazılı açıklamayla, seyahat planlayanları uyararak tavsiyelerde bulundu. Güven, şunları kaydetti: “Uzun saatler geçireceğiniz araçlarınıza detaylı temizlik ve klima dezenfeksiyonu yapmadan yola çıkmayın. Seyahat öncesi yazlık araç bakımının mutlaka yapılmış olması gerek, pandemi döneminde hijyenin önemi de ortaya çıktı. Şehirler arası seyahat yasağının kalkmasıyla birlikte insanlarımız aileleriyle birlikte seyahatlere çıkacaklar.Tavsiyemiz, seyahat öncesi mutlaka araç bakımının yanı sıra detaylı antibakteriyel temizlik yapılmasıdır.” AA

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