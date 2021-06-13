Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Aranan Şahıslar ve Göçmen Kaçakçılığı" uygulamasında aranan 1964 kişi yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca, İçişleri Bakanlığı koordinesinde dün ülke genelinde eş zamanlı "Aranan Şahıslar ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması" gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında 11 bin 838 ekipten 41 bin 521 personelin katılımıyla 2 bin 962 adreste arama yapıldı.

İllerdeki eş zamanlı uygulamada 480'i 2 yıla kadar, 243'ü 5 yıla kadar, 84'ü 10 yıla kadar, 37'si 20 yıla kadar, 10'u 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranan 854 hükümlü ile yakalama emri bulunan 1110 kişi gözaltına alındı.

Yakalananların arasında cinayetten 16, hırsızlıktan 245, yaralamadan 213, cinsel suçlardan 29, yağmadan 37, dolandırıcılıktan 52, uyuşturucu madde ticaretinden 71, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan 4 kişi de yer aldı. Ekiplerce kayıp olan 3’ü çocuk 10 kişi de bulundu.

Ayrıca 809 düzensiz göçmen ve 15 organizatör yakalandı, 365 araçla ilgili idari yaptırım uygulandı.

Aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, delici ve kesici alet ile muhtelif miktarda uyuşturucu ele geçirildi.