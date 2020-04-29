Askeri birlikte koronavirüs tedbirleri üst seviyede

Ege Ordusu Komutanlığının İzmir'in Foça ilçesinde bulunan Ulaştırma ve Terminal Birlik Komutanlığında, yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirler titizlikle uygulanıyor.

Komutanlıktaki koğuşlar, dinlenme tesisleri, yemekhane, çamaşırhane ve nizamiyede Kovid-19'a karşı önlemler alındı. Kovid-19 önlemleri eğitim faaliyetleri sırasında da üst düzeye çıkarılıyor. Koğuşlarda ranzalar arasındaki mesafe düzenlenip ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirilirken, lavabo ve tuvaletler de sosyal mesafe gözetilerek birer boşluk bırakılarak kullanılıyor. Kantinde el dezenfektanı, kolonya ve su gibi kişisel temizlik malzemeleri sürekli bulunduruluyor. Personelin yoğun kullandığı alanlar çamaşır suyuyla hazırlanmış dezenfektanla sık sık silinip havalandırılıyor. Askeri ve personel araçları her kullanımdan önce ve sonra dezenfekte ediliyor. Eğitimlerde görev alan personel sayısı da tedbirler kapsamında azaltıldı. Personelin istirahat zamanlarında bol su içmeleri ve toplu halde bulunmamaları konusunda da takipleri yapılıyor. Askerlerin gruplar halinde yemekhaneye girmeleri ve sosyal mesafeyi koruyacak şekilde her masada bir kişi oturmaları sağlanıyor. Birliğe giriş ve çıkışlar da sıkı denetlenirken özellikle muvazzaf personel ve aileleri zorunlu haller dışında evin dışına çıkarılmıyor. Kışlaya ziyaretçi kabulü durdurulurken personelin girişi sırasında nizamiyede görevli asker tarafından ateş ölçümü ve kontrolü yapılarak içeri alımlar sağlanıyor. AA

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