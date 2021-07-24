Ayasofya’nın ibadete açılmasının yıl dönümü

Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethinden sonra ilk Cuma namazını kıldığı “fethin sembolü” Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yeniden ibadete açılmasının üzerinden bir yıl geçti.

Geçen yıl 24 Temmuz’da kılınan Cuma namazıyla yeniden ibadete açılan camide Müslümanlar sabah namazını eda etti. Farklı ülkelerden Müslümanların akınına uğrayan camiye namaz vaktinden önce gelenler, Kur’ân-ı Kerîm okuyarak ve duâ ederek vakit geçirdi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kıldırdığı namaz öncesi cemaat, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirlerine uygun saf tuttu. Erbaş, namaz sonrası cemaate hitabında, “Çocuk sesleriyle Ayasofya’da namaz kılmamız çok güzel oluyor. İyi oluyor. Her vakit çocuk sesleri olsun inşallah. Komşularınıza söyleyin, anlatın. Camilerimiz cemaatsiz, gençsiz, çocuksuz kalmasın.” dedi. AA

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