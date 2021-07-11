Aydın’ın suyu bitiyor

Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, kentteki barajlardaki doluluk oranına dikkat çekti.

Kendirlioğlu, “Ağustos’un ilk haftasından itibaren Aydın’da su bitecek” uyarısında bulundu. Sözcü’nün haberine göre; yaşanan kuraklık sebebiyle ildeki üç barajda yüzde 40’lık doluluk oranlarına ulaşılmaması sebebiyle Ağustos ayının ilk haftasında suların biteceğini belirten Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, “Barajlarımızdaki yüzde 40’lık doluluk oranı Aydın Ovası’nda 40-45 günlük sulamaya yetiyor. Daha önce alınan karar gereği çiftçilerimize iki kez su verileceği için bu su 40-45 gün yetecek. Haziran’ın ilk günü kapaklar açıldı. Bu duruma göre Ağustos ayının ilk haftasına kadar suyumuz az da olsa akacak ve sulama yapılacak, ondan sonra su bitecek. Tarım büyük sıkıntılara gebe” diyerek suyun bitmesinin Aydın tarımında büyük sıkıntı yaşanacağını, çiftçilerin zorda kalacağını söyledi.

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