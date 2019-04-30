"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 NİSAN 2019 SALI - YIL: 50

Aydın merkezli 5 ilde ''imar yolsuzluğu'' operasyonu

30 Nisan 2019, Salı 12:30
Aydın merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, Hazine'ye ait denize yakın kıymetli araziler üzerinde usulsüz işlemler yaptıkları gerekçesiyle aralarında kamu personelinin de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Aydın ve çevre illerde Hazine'ye ait denize yakın kıymetli araziler üzerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Emlak Müdürlüğünde görevli kamu personeli, mahalle muhtarları ve harita mühendisleri aracılığıyla usulsüz işlemlerin yapıldığına dair Didim Kaymakamlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan ihbarlar sonucu soruşturma başlatıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığınca Aydın merkezli Ankara, İzmir, Mardin, Mersin ve İstanbul'da yapılan operasyonlarda, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet almak-vermek ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından" 49 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İkisi eski muhtar 8 kişi "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde ele geçirilen dijital materyal, belgeler ile banka hesapları incelemeye alındı.

AA

Etiketler: aydın, imar, yolsuzluk, operasyon, gözaltı, belge
Okunma Sayısı: 169
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çocuğunuzun "Mavi Balina" oynadığını nasıl anlarsınız?

    Venezuela'da yeni darbe girişimi

    Diyanet'ten Ramazan hilali açıklaması

    Devre mülk işlemlerinde 'modern dolandırıcılık' mağduru olmayın!

    Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı

    Pide fiyatları belli oldu

    BM'den Arakan uyarısı: "Hiç gelişme" kaydedilmedi

    Polisi alarma geçirdi: Yeni Zelanda’da bir evde patlayıcı madde bulundu!

    Canan Karatay İbn-i Sina'nın veciz sözünü hatırlattı

    TÜİK dış ticaret rakamlarını açıkladı
    📷

    'Kur'an-ı Kerim'le Kalbine Yazıyorum' sergisi: ''Sevgim dedemden miras"

    Eski Almanya Cumhurbaşkanından Türkiye'ye ilişkin önemli mesajlar

    Türkiye'ye önemli ziyaret

    Basın çalışanları mağdur olmasın!

    Kamu harcamaları şeffaf değil

    Seçim bitti geçim zorlaştı

    Hürriyetin olmadığı yerde iman yeşermez

    Trump: Bir telefonla Kral Selman'dan 500 milyon dolar aldık

    Fitch Türkiye'nin kredi notunu cuma günü açıklayacak

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    Sistemin çöktüğünün örtülü itirafı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Şeriat ve medeniyet
    M. Latif SALİHOĞLU

    Küçüldükçe büyük konuşmak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Hürriyetin olmadığı yerde iman yeşermez
    Ahmet BATTAL

    Mesele temsil meseli bulmaksa…
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Kur’an’da bulamadığımızı Hz. Peygamber’e (asm) bakarız
    Genel

    Kamu harcamaları şeffaf değil
    Risale-i Nur'dan

    Farklılıklar hakikate hizmet etmeli

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.