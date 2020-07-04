"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 TEMMUZ 2020 PAZAR - YIL: 51

Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm açıklaması

04 Temmuz 2020, Cumartesi 21:36
AK Parti Yalova İl Başkanlığını ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentin hak ettiği değeri görmesi için projeleri ve planları değerlendirdiklerini söyledi.

Yalova'da depremde yaşanan acıları unutmadıklarını ifade eden Kurum, şöyle konuştu:

"Bir daha da bu acılar yaşansın istemiyoruz. Bu çerçevede deprem dönüşümü, kentsel dönüşüm bizim için çok önemli. Bu anlamda da şehrin merkezinde 1999 depremi sonrasında yapılarla alakalı bir planlama sürecine gidildi ancak o planlama sürecindeki meri planlar şu an binaların dönüşümüne engel oluyor. Aynı şekilde o günden bugüne geldiğimiz süreçte çıkan yönetmelikler yine mevcut binaların yapımına müsaade etmiyor. Burada açıkçası vatandaşlarımızın talep etmesi halinde, onların rızası olması halinde ki biz kentsel dönüşümde rızaya dayalı bir dönüşüm istiyoruz. Yerinde istiyoruz, gönüllü istiyoruz, hızlı yapılsın istiyoruz ve bu çerçevede Belediyemiz Bakanlığımız eliyle bir orada kentsel dönüşüm süreci yürütecek. Vatandaşlarımızdan talep gelmesi halinde ada bazında kentsel dönüşüm projesini ki biz de Bakanlık olarak, Belediye olarak vatandaşımızın dönüşebilmesi adına yönetmeliklerden olan kaybını gerek parasal, gerek teknik açıdan her türlü desteği vermek suretiyle yenilenmelerin önünü açacağız. Bu Yalova için çok önemli."

"Milletimizin canına, malına bir zarar gelsin istemiyoruz"

Bakan Kurum, Yalova'ya yapılacak yatırımları da partililerle paylaşarak mevcut Belediye ve Valilik binalarının başka yere taşınacağı ve yıkım yapılacak yerin meydan ve yer altı otoparkı olarak değerlendirileceği bilgisini paylaştı.

Milletin canının kendilerine emanet olduğunu belirten Kurum, şöyle devam etti:

"Milletimizin canına, malına bir zarar gelsin istemiyoruz. Bu konuda çok samimiyiz ve bu konunun siyasetini de yapmıyoruz. Bu çerçevede vatandaşlarımıza bunları anlatıp inşallah onları rızaları olması kaydıyla da bu dönüşüm sürecine girmek istiyoruz. Yine merkez Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaklaşık 10 hektarlık alanda 587 hak sahibi vatandaşımız var. Burası da Yalova'ya yakışmıyor. Burada da hızlı bir şekilde dönüşüm sürecine girmek istiyoruz. Yerinde yapacağız. Zemin artı 3-4 katı geçmeyecek. Örnek bir dönüşümü, mahalle anlayışının yaşatılacağı yatay mimari esaslı dönüşümü orada da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı eliyle, yıl sonuna kadar hak sahibi görüşmelerini Bakanlığımız, Belediyemiz birlikte yürütecekler ve imalatlara da anlaşılması kaydıyla, rızası olması kaydıyla da yıl sonu girmek istiyoruz. Bu da dönüşüm adına önemli."

400 yataklı hastanenin yapımının Sağlık Bakanlığınca sürdürüldüğünü, burayı 2021 sonuna yetiştirmeyi planladıklarını ifade eden Kurum, el birliğiyle buranın alt yapısını tamamlayacaklarını kaydetti.

Yalova'da alt gelir grubu vatandaşların ev sahibi olabilmeleri adına sosyal konut projesini etaplar halinde yapmaya devam edeceklerini anlatan Bakan Kurum, Kazımiye Mahallesi olarak bilinen alana 300 sosyal konut yapacaklarını söyledi.

Bakan Kurum, daha sonra Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'u ziyaret etti. Tutuk, Kurum'a çalışmalar hakkında bilgi aktardı.

İnşaatı devam 400 yataklı Yalova Devlet Hastanesinde incelemelerde bulunan Kurum, millet bahçesi yapılacak 113 dönümlük araziyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Altınova ilçesindeki Hersek Lagünü'nü de gezen Kurum, buraya yapılacak yatırımlarla ilgili yetkililerle görüştü.

AA

Etiketler: Bakan Kurum, kentsel dönüşüm, açıklama
Okunma Sayısı: 269
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İhmali olanlar cezalandırılsın

    Günde 7 milyon ekmek israf oluyor

    İkinci dalgaya hazır olalım

    Tedbirler çare olmadı, dolara talep artıyor

    Adaletsizliğin sorumlusu Erdoğan

    DSÖ: Koronavirüs uzun vadeli bir tehdit

    Rakamlar inandırıcı değil

    Tedbirsizliğin faturası ağır olur

    Cezayir'de hüzün yüklü cenaze merasimi...

    Türkiye'nin yardımları Sancak bölgesine ulaştı

    'Yoğun bakım hasta sayısında devam eden bir artış var'

    'Fransa Türkiye'den özür dilemek zorunda'

    İran'da elektrik santralinde yangın çıktı

    Japonya'da sel felaketi: 15 ölü

    Erdoğan'dan enflasyon açıklaması

    İran'da devlet salgın nedeniyle ek önlemler aldı

    Kerkük'te sağlık sistemi çöküyor

    Kuzey Kore, ABD ile görüşmeyi planlamıyor

    Çoklu baro teklifi komisyondan geçti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Adalet mücadelesi yılgınlığı kaldırmaz
    Genel

    İkinci dalgaya hazır olalım
    Mehmet KARA

    28 Şubat’ı yeniden hatırlamak
    Faruk ÇAKIR

    Adalet olsun yeter
    Ahmet BATTAL

    Ankara’nın kargaları Kore’de
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Sosyal Medya ve mahremiyet (tesettür)
    Genel

    İhmali olanlar cezalandırılsın
    Abdurrahman AYDIN

    “Müşahedesine” güvenen ehl-i tasavvufa, “vahye” dayanan asfiyânın îkazları
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Davut ŞAHİN

    Üç mektup üç dert, ya çare?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.