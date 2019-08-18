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19 AĞUSTOS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Bakan Pakdemirli'den devam eden yangınlara ilişkin açıklama

18 Ağustos 2019, Pazar 21:22
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tekketepe Gözetleme Kulesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde aktif olan 4 yangının 2'sinin Milas'ta 2'sinin de İzmir'de olduğunu söyledi.

İzmir'de orman yangını çıktı

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İzmir'in Urla ilçesindeki yangının devam ettiğini aktaran Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Yağcılar Köyü'ndeki yangın büyük çaplı bir yangın olmamasına rağmen yerleşim yerlerine yakın olması itibarıyla bizi korkutuyor. Bölge Müdürümüz yangın yerinde, yangını birebir denetliyor. Bu arada Gümüldür'de de bir yangın çıktı, orayı da denetledik helikopterle, oraya da gittik. İzmir'de en önemli yangınımız Karabağlar ilçesinde çıkan yangınımız, gün boyu Sayın Valimizle, Orman Genel Müdürümüzle koordinasyon içerisinde bu yangınların üzerine gittik."

"Bir köy boşaltıldı"

Pakdemirli, Karabağlar ilçesindeki yangının devam eden en ciddi yangın olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstediğimiz hava şartlarındaki düzelme hala olumlu bir vaziyete gelmiş durumda değil. Hava şartları istediğimiz seviyeye gelmedi, rüzgar çok kuvvetli esiyor. Rüzgar çok kuvvetli estiğinden dolayı istediğimiz noktalarda yangını durduramadık. 20-30 hektarda başlamış yangın 100 hektarın çok üzerine çıkmış durumda. Şu anda yangın alanının tespitinden daha çok en kısa noktada bunu durdurmakla ilgili gayretlerimiz, çabamız sürüyor. Yol boyu önemli bir yerleşim yeri olmamakla berabere bir tane eski köy yerleşim yeri tespit ettik, buranın boşaltılmasını Valimiz koordine ediyor. Henüz oraya ulaşan bir şey yok ama ihtiyaten kolluk kuvvetleri gerekli çalışmayı yapıyor. Şu anda Türkiye'deki yangınlara toplam 23 helikopter, 250 arazöz, bin personel ve 35 dozerle müdahale ediyoruz. Orman teşkilatımız başta tabi ki kolluk teşkilatımız, kamunun tüm kurumları çalışıyor. Üzerindeyiz. Hava şartlarının olumsuzluklarına rağmen inşallah en yakın zamanda tüm yangınları kontrol altına almayı hedefliyoruz."

Orman yangınlarının rüzgar, ısı ve nem şartlarına bağlı olarak büyüyebildiğini kaydeden Pakdemirli, rüzgarlı havalarda hava araçlarının yangına kolay müdahale edemediğini söyledi.

Bakan Pakdemirli, yangının çıkış nedeniyle ilgili henüz kendilerine ulaşan kesin bir bilginin olmadığını dile getirerek, "Şu an çıkış sebebinden çok bizim ana odağımız bu yangını söndürmek, soğutmak olmalı." dedi.

 

AA

Etiketler: orman yangını
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