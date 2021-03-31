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31 MART 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Bakan Varank'tan yerli aşı açıklaması

31 Mart 2021, Çarşamba 15:37
Bakan Varank DSÖ listesine giren virüs benzeri parçacıklara dayalı VLP aşısının faz-1 aşamasının en erken 2 ay içinde tamamlanacağına dikkat çekti. Varank, “Aşamaların tamamı başarıyla sonuçlanırsa 50 milyon doz kapasiteye sahip aşımız olacak” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank TBMM’de gazetecilerin yerli aşı çalışmalarıyla ilgili sorularını yanıtladı.

Bakan Varank, TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşı çalışmasının, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) listesine girmesini değerlendirdi.

Varank, VLP aşısının Faz-1 aşamasının en erken 2 ay içinde tamamlanabileceğine dikkat çekti:

“VLP teknolojisi dediğimiz teknoloji var, bu alanında 4. oldu. VLP aşısını ilk günden itibaren dile getiriyoruz. Virüse benzettiğiniz bir yapı ile antikor oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bizim aşımız değişik bir aşı teknolojisi çok umutluyuz hocalar insanüstü gayretle bu işi götürüyorlar.

“Yıl sonundan önce 50 milyon doz elimizde olabilir”

İnsan çalışmaları cumartesi sabahı itibariyle başladı. Faz1 çalışmasını 2 aydan önce bitirme şansınız yok. Uzun süreçler. Bütün aşamalar başarılı şekilde tamamlanırsa aşımızı sene sonundan önce elimize alabiliriz. Bu aşamaların tamamı başarıyla sonuçlanırsa 50 milyon doz kapasiteye sahip aşımız olacak. İkinci grup aşılamada ben de gönüllü olacağım. Ayın 17’si 18’i gibi. Faz-1 ve Faz-2’yi bitirmek 4 aydan önce mümkün değil.”

Etiketler: Bakan Varank, aşı
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