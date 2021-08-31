Balıkçılara 'kurallara uyun' çağrısı

1 Eylül'de "Vira Bismillah" demeye hazırlanan balıkçılardan sürdürülebilir balıkçılık için kurallara uymalarını istendi.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 Su Ürünleri Av Sezonu açılış töreni, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay'ın katılımıyla bu akşam saat 21.00'de Beykoz-Poyrazköy Balıkçı Barınağı'nda gerçekleştirilecek.

Gırgır ve trol yöntemi ile avcılık yapacak balıkçılar, 1 Eylül'de Karadeniz, Marmara ve Ege'de, 15 Eylül'de ise Akdeniz'de denizlere açılacak. Denizlerde avcılık faaliyetleri 15 Nisan itibarıyla sona erecek.

2020-2021 balıkçılık av sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sıkıntısız şekilde tamamlandı. Gelecek yılların stokları da düşünülerek Karadeniz'in belirli bir bölümünde hamsi avcılığına getirilen bir aylık yasağa karşın, hamsi, mezgit, kalkan, istavrit, sardalya ve çaça gibi balıkların avcılığı bereketli ve balıkçılar açısından da kazançlı geçti.

Açıklamada, öncü göstergelerin, bu av sezonunun da verimli geçeceğine işaret ettiği belirtildi.

"Sürdürülebilir balıkçığı sağlamak zorundayız"

Öte yandan 1 Eylül'de "Vira Bismillah" demeye hazırlanan balıkçılardan sürdürülebilir balıkçılık için kurallara uymalarını istendi.

Ordu Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, su ürünleri sektörünün gerek ülke gerekse bölge için önemine vurgu yaparak, özellikle son yıllarda avcılığın yanı sıra yetiştiriciliğin de önemli mesafe katettiğini söyledi.

Balıkçılığın Ordu ekonomisine katkısının yaklaşık 350 milyon lira olduğunu belirten Yılmaz, yaklaşık 6 bin 500 Ordulu balıkçının Türkiye'nin farklı yerlerinde balıkçı gemilerinde görev yaptığını dile getirdi.

Yılmaz, bölgede 4 bin kişinin de amatör balıkçılık yaptığını ifade ederek, Ordu genelinde avlanma ruhsatına sahip gemi sayısının 458, ülke genelinde ise 15 bin 132 olduğunu kaydetti.

Yılmaz, balıkçıların artık yeni sezona hazır olduğunu, tatlı bir telaş içerisinde 1 Eylül'ü beklediklerini anımsattı.

Yeni sezon için balıkçılara sürdürülebilir avcılık için önemli tavsiyelerde bulunan Yılmaz, "Sürdürülebilir balıkçığı sağlamak zorundayız. Balık neslini sonraki nesillerimize aktarmak durumundayız. Bunun için de özellikle boy, dönem, yer ve ağ yasaklarına mutlaka uymamız gerekiyor." dedi.

Yılmaz, her bir balığa üreme şansı verilmediği durumda bunun balık stokunun azalması anlamına geldiğine dikkati çekerek, "Bu, aynı zamanda avlanma sezonunun daha da kısalması, denizde dengenin bozulması anlamına gelecektir. Bu da sürdürülebilir balıkçığı tehdit etmektedir." diye konuştu.

Karadenizli balıkçıların avlanabilecekleri bölgedeki kriterlere değinen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kıyıdan 18 metre derinliğe kadar sığ sularda 15 Aralık'a kadar gırgır ağlarıyla avcılık yapmak yasak. 16 Aralık'tan 14 Nisan'a kadar olan dönemde ise 24 metreden sığ sularda gırgır ağlarıyla av yasağı söz konusu. Diğer tüm denizlerde ise 24 metreden sığ sularda gırgır ağlarıyla avlanmak yasak."

Tarım ve Orman Bakanlığının geçen sezon belli dönemlerde hamsi avını yasakladığını anımsatan Yılmaz, "Bakanlığımızın ilgili birimleri bu konuları yakinen takip ediyor. Gerek görülmesi durumunda hiçbir zaman bu adımların atılmasında tereddüt edilmeyeceğini, bu tür yasakların ve tedbirlerin gerektiğinde alınabileceğini söyleyebiliriz." dedi.

Yılmaz, tüm balıkçılara bol ve bereketli bir sezon diledi.

"Özellikle boy yasaklarına uymalarını bekliyoruz"

Ordu Kumbaşı Balıkçılar Kooperatif Başkanı Mevlüt Arslan ise balıkçılardan belirlenen kurallara uyarak çalışmalarını istedi.

Avlanmayı yasaklara uyarak yapmaları gerektiğine dikkati çeken Arslan, "Özellikle boy yasaklarına uymalarını bekliyoruz. Eğer kurallara uymazsak gelecek nesillere balık bırakamayız." dedi.

Arslan, yeni sezondan beklentilerinin yüksek olduğunu, özellikle palamuttan yana umutlu olduklarını sözlerine ekledi.