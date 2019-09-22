Balıkçıların gözü ‘denizlerin prensi’nde

Av yasağının 1 Eylül’de sona ermesinin ardından gırgır ve trol tekneleriyle sezona başlayan Çanakkaleli balıkçılar, palamuttan umduğunu bulamayınca, lezzetiyle “denizlerin prensi” olarak anılan ve yüksek fiyatlardan satılan lüferin yolunu gözlemeye başladı.

Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı ve Çanakkale Merkez 1 No’lu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Özkurnaz, bölgede palamutun önceki av sezonlarının ilk haftasında balıkçı ağlarına takıldığını söyledi. Bu sezon durumun farklı olduğunu belirten Özkurnaz, “Hala palamut balığı gözükmedi. Bu sene palamudun oldukça kesat geçeceğini değerlendiriyoruz.” dedi. Özkurnaz, bugünlerde deniz sularının çok sıcak olduğunu, havaların da sıcak, zaman zaman ılıman geçtiğini dile getirdi. Karadeniz’in soğumaya başlamasıyla hızlı bir şekilde Ege ve Akdeniz’e doğru balık hareketliliği yaşanacağını anlatan Özkurnaz, “Bu ay sonuna geldiğimizde, Ekim ayında gerçek anlamda hangi balıklarımız yoğun veya hangi balıklarımızın az olacağı net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Özellikle Ekim ayında yine havaların soğumasıyla varsa önce palamut balığı gelecek, yoksa zaten lüfer balığımızın geleceğini tahmin ediyoruz.” diye konuştu.

AA

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