"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 KASIM 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Balıkesir Edremit'te dereler taştı, tekneler battı

29 Kasım 2023, Çarşamba 13:16
Balıkesir'in Edremit ilçesinde geceden bu yana etkili olan kuvvetli lodos ve şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiliyor.

Edremit Körfezi'nde, Kazdağları'ndaki kar kütlelerinin erimesi ve sağanağın etkisiyle Zeytinli ve Kızılkeçili çaylarının debisi yükseldi. Bölgedeki bazı dereler taştı, yollar sular altında kaldı.

Kuvvetli lodos nedeniyle sahipleri tarafından deniz kıyısından alınıp çay kenarına bağlanan teknelerden birçoğu, akıntı yüzünden battı. Bazı tekneler ise iplerinin kopması sonucu açık denize sürüklendi. Bölgede bulunan Zafer Köprüsü, araç trafiğine kapatılarak önlem alındı.

Sabahın ilk saatlerinde, Altınkum Mahallesi'ni Çanakkale-İzmir kara yoluna bağlayan dere kenarındaki yol taşkın nedeniyle su altında kaldı.

Yol, polis, jandarma ve zabıta ekipleri tarafından araç trafiğine kapatıldı.

Lodos ve sağanaktan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunan Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, gazetecilere, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu belirterek, hasar tespitinin ardından gerekenin yapılacağını söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri Birinci Bölge Daire Başkanı Muhammed Vurmaz da saat 03.00 sularında başlayan aşırı yağışın körfezde hasarlara yol açtığını anlattı.

Tüm ekiplerin görev başında olduğunu dile getiren Vurmaz, şöyle konuştu:

"Kazdağları'ndan gelen aşırı suyun Zeytinli Çayı ve Kızılkeçili Çayı ile denizle birleşmesi sonucu taşkınlar meydana geldi. İtfaiye Daire Başkanlığı olarak şu ana kadar 87 yardım çağrısına müdahale ettik. 11 vatandaşımız mahsur kaldığı alanlardan kurtarıldı. Şu anda 7 iş makinesi ve 52 personel ile hızlı bir şekilde aksiyon almaya çalışıyoruz. Şu anda taşkın alanında çalışma yapmamız zor ve tehlikeli. Ekiplerimizin ve araçlarımızın girebildiği her noktada çalışmalarımız devam ediyor."

AA

Okunma Sayısı: 187
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'de ateşkesin devam etmesini umuyorum

    Şifa Hastanesi'nin diyaliz bölümü yeniden açıldı

    Balıkesir Edremit'te dereler taştı, tekneler battı

    "Hamas'ın Gazze'deki ABD'li esirleri koz olarak kullandığına dair bulgu yok"

    "İnsani ara" birkaç gün daha uzayabilir

    Gazze'ye yardım yağıyor

    Yeni Zelanda okullarda telefonu yasaklayacak

    Bursa şiddetli lodos etkisi altında

    Netanyahu'yu tehdit etti: 'Gazze'ye saldırıların durdurulması = hükümetin dağılması'

    İstanbul Kazlıçeşme'de bir gemi karaya oturdu

    30 Filistinli kadın ve çocuk ve Gazze'deki 10 İsrailli esir serbest bırakıldı: "Kızım kendini Gazze'nin kraliçesi olarak gördü"

    İsrail Filistinlilerin evlerine dönmelerini engelliyor

    Yargının millîsi, gayri millîsi olmaz

    İsveç’te cami yıkma çağrısına tepki

    Uyuşturucu baronu Türk vatandaşı mı?

    45 bin 654 sözleşmeli öğretmen var

    Açlık sınırı asgarî ücreti 2623 lira geçti

    Medine’yi savunan ‘Çöl Kaplanı’: Fahreddin Paşa

    İstanbul’a ziyaretim hayatımı değiştirdi, Müslüman oldum

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Osman ZENGİN

    “Küçük kahraman” da vefat etti…
    M. Latif SALİHOĞLU

    Zındık herifin namazsız cenazesi
    Faruk ÇAKIR

    Dindarlık azalıyor mu?
    Orhan Ali YILMAZ

    “Vurmacasına” atmayirum…
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Evlilikte tercih
    Ali FERŞADOĞLU

    Ey hocalar; dualarınıza şuur katınız!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Şanlıurfa Kitap Fuarı
    Cevher İLHAN

    “Otokratik rejim”de topyekûn çürüme
    Genel

    Netanyahu'yu tehdit etti: 'Gazze'ye saldırıların durdurulması = hükümetin dağılması'

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.