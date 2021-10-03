Bartın'da midibüs devrildi: 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

Bartın'da midibüsün devrilmesi sonucu Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve bir kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Bartın-Ankara kara yolunda MHP Bölge İstişare Toplantısı'na katılmak için Ankara'ya giden Ramazan Duduoğlu idaresindeki 74 AJ 900 plakalı midibüs, Esenyurt mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Kaza yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve partili Murat Sevilmiş vefat etti. Yaralanan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ve 16 kişi de ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavileri süren yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu, Belediye Başkanı Cemal Akın'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Vali Güner'den "geçmiş olsun" ziyareti Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Belediye Başkanı Akın ile diğer yaralıları ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Güner, ziyaret sonrası gazetecilere, araçta 21 kişinin bulunduğunu, 2 kişinin vefat ettiğini söyledi. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu belirten Güner, şunları söyledi: "Sabah saat 07.45 sıralarında bu haber geldi. Belediye başkanımızın durumu iyi, tıbbi tedavisi yapılıyor. Yaralılardan ikisinin daha fazla tıbbi ihtiyacı var, ameliyata alındı. Cumhuriyet savcısı burada, konunun adli ve idari yönünü takip ediyor, hepimize geçmiş olsun." Öte yandan, kazayı haber alır almaz gelen yaralı yakınları ve partililer nedeniyle Bartın Devlet Hastanesi önünde yoğunluk oluştu. AA

Okunma Sayısı: 191

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.