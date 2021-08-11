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11 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop'ta zorlu saatler: Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı

11 Ağustos 2021, Çarşamba 13:05
Bartın'da etkili olan şiddetli sağanak bazı bölgelerde sele yola açtı, araçlar sürüklendi, çok sayıda iş yeri ve evi su bastı.

Akşam saatlerinden itibaren başlayan sağanak, Ulus ilçesi ile ilçeye bağlı Kumluca ve Apdipaşa beldesinde hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle Bartın-Karabük kara yolu Yenihan mevkisinde yol çöktü, bir araç sel sularına kapıldı, araçta bulunan iki kişi AFAD ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı, evlerde mahsur kalan 20 kişi karayolları ve belediye iş makineleriyle kurtarıldı.

Kumluca beldesi Zafer köyünde Herkeme Deresi'nin taşması sonucu bazı araçlar sel sularına kapıldı, evlerin alt katları ve iş yerlerini su bastı, bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı.

Sel bölgelerine Karayolları, DSİ, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bartın Valisi Sinan Güner, saat 03.00 sıralarında ilk ihbarların gelmeye başladığını belirterek, şu an bulundukları Bartın-Abdipaşa-Ulus kara yolunda heyelanlar meydana geldiğini yolu açarak buraya kadar ulaştıklarını bildirdi.

Vali Güner, burada da menfez göçmesi nedeniyle ileriye gidilemediğini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Servis yoluyla ulaşımı sağlamış olduk. (Bartın-Karabük yolu Yenihan mevkisi) Dere yatağında evler vardı oradaki insanları kurtardık. Aracın üzerinde yardım bekleyenler vardı, sele kapılmış araçlar vardı onları kurtardık. Kumluca beldesine bağlı Akören Söküler köyünde bütün köprüler yıkılmış servis yolları ile geçmeye çalışıyoruz. Ulus'un Zafer köyünde bütün ulaşımı sağlayan her türlü köprü yıkılmış durumda. Karabük Valiliğinden destek istedik o taraftan gelinebilecek yollardan onlar gelmeye çalışıyor. Özel idare ekipleri de patika yollardan araçları yürüterek inmeye çalışıyorlar."

Sele kapılan yaşlı kadını arama çalışması başlatıldı

Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesi Akören Söküler köyünde sel ve heyelan meydana geldi. Sel nedeniyle ahşap bir evin büyük bölümü yıkıldı, evdeki yaşlı bir kadın da sel sularına kapıldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yaşlı kadını arama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Vali Güner, sahada çalışmaları sürdürdüklerini, şiddetli sağanak ve selin özellikle Ulus ilçesinde etkili olduğu söyledi.

Ekiplerin yoğun bir çalışma yürüttüğünü vurgulayan Güner, "Yıkılma tehlikesi olan evlerde ve araçlarında mahsur kalan yaklaşık 15 kişi şu ana kadar kurtarıldı. Bir kaybımız var, onu arıyoruz, yaşlı bir teyzemiz. Bunun dışında kalp krizinden bir can kaybımız var ama suya kapılma değil. Yıkılan köprü, menfez yol ve ev çok. Maddi hasar burada gerçekten sıkıntılı. Kayıp vatandaşımızı kurtaralım, maddi hasar bir şekilde hallolacak. Şu anda başka kayıp ihbarımız yok." şeklinde konuştu.

Bölge havadan görüntülendi

Azdavay ilçesi ile Kastamonu'yu birbirine bağlayan kara yolunun Samancılar mevkisinde de sağanağın ardından sel oluştu.

Kara yolu, su birikintisi nedeniyle ulaşıma kapandı. Kopuk mevkisinde kara yolunun çökmesi nedeniyle yolda kalan araçların içindeki sürücüler mahsur kaldı.

Sürücüleri AFAD ekipleri suda güçlükle ilerleyerek kurtardı. 

Yağış nedeniyle Yenihan ve Bahçecik mevkilerinde yolun çökmesi sonucu Bartın-Karabük kara yolu ulaşıma kapanmıştı. Bu kente ulaşım, Kumluca beldesindeki alternatif yollardan sağlanıyor.

Dere yatağındaki çok sayıda köprünün yıkılmasıyla ulaşımın sağlanamadığı Zafer ve Akörensöküler köyleri için de belediye ekipleri hızla harekete geçti. Ekipler, alternatif yol yaparak bu köylere ulaşımı sağladı.

Öte yandan sel ve heyelanın yol açtığı hasar, havadan görüntülendi.

Kastamonu Valisi Çakır'dan vatandaşlara uyarı

Sinop'ta sağanağın ardından çay taştı, evleri su bastı

Sinop'ta da kuvvetli ve gök gürültülü yağış, kent merkezi ile Türkeli ve Ayancık ilçelerinde etkili oldu.

Ayancık ilçesinde de aşırı yağış nedeniyle Ayancık Çayı'nın taşması sonucu cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar sel sularında sürüklendi.

İlçede Ayancık Çayı'nın taşması sonucu birçok vatandaşın bulundukları yerde mahsur kaldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığınca gönderilen kurtarma helikopteri ilçeye ulaştı. Sinop İl Özel İdaresi şantiyesi ile bazı köylerde mahsur kalan vatandaşlar, helikopter ile güvenli bölgelere taşınıyor.

İlçedeki kurtarma operasyonuna iş makinaları da destek veriyor.

Öte yandan Sinop-Ayancık karayolunda 2 noktada yaşanan heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Yoldaki heyelanın temizlenme çalışmaları sürüyor.

Kurtarma ekiplerinin ilçeye Türkeli, Çatalzeytin ve Kastamonu karayolu üzerinden ulaşmaya çalıştığı belirtildi.

Bir evin yıkılma anı kameraya yansıdı

Sinop'ta Yenikonak köyü Babaçay Mahallesi'nde oluşan sel ve heyelanın etkisiyle bir evin yıkılma anı ise kameraya yansıdı.

Görüntülerde, yağışın ardından oluşan sel ve evin yıkılması yer alıyor. Kayıtlarda ayrıca bölgedeki başka bir evin çatısında bulunan bir vatandaş görülüyor.

Karabük'te sağanak su baskınlarına neden oldu

Kent merkezi ve ilçelerde aniden bastıran sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

Rögarların taştığı bazı caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi. Karabük Belediyesi ekipleri, olumsuzluk yaşanan bölgelerde su tahliye çalışması başlattı.

Safranbolu ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde de bazı apartmanların bodrum katındaki daireleri su bastı.

AFAD'dan açıklama

Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, Sinop'taki aşırı yağışın şehir merkezi ve Ayancık ilçesinde etkili olduğu, sel ve su baskınlarının meydana geldiği anımsatıldı.

Ayancık'ta, aşırı yağış sonucu mahsur kalan bazı vatandaşlar için 2 hava aracının görevlendirildiği belirtilen açıklamada, Sinop AFAD'dan 2 araç ile 6 personelin çalışmalarda yer aldığı, Tokat AFAD İl Müdürlüğünden 3 personel, bir araç, bir bot ve 2 motopomp, Samsun AFAD İl Müdürlüğünden 10 personel, 2 araç personelin de görevlendirmesinin yapıldığı kaydedildi.

Bunlara ek olarak, Ordu'da ihtiyaten bulunan 13 personel, 5 araç, 2 botun da çalışmalara destek vermek üzere yönlendirildiği ifade edilen açıklamada, "SAKOM'dan alınan bilgiye göre, Sinop Ayancık Devlet Hastanesi tahliye edilmektedir." bilgisi verildi.

Sinop Türkeli Ayancık yolunun ulaşıma kapandığı, bölgedeki çalışmalara, karayollarından 5 kamyon, 4 dozer, 3 greyderin katıldığı aktarılan açıklamada, itfaiye ekiplerinin su boşaltma çalışmaları yaptığı bildirildi.

Açıklamada, Sinop genelinde bugün gök gürültülü sağanak beklendiği uyarısı da yapıldı.

Açıklamada, Bartın'da başlayan aşırı yağış sonucu yaşanan sel ve heyelanla ilgili de bilgi verildi.

Ulus Akörensöküler köyünde kaybolan bir vatandaşın arama çalışmalarının Bartın AFAD'dan 3 ekip, 6 personel ile devam ettiği belirtilen açıklamada, çalışmalara destek vermek için, Ankara AFAD'dan 21 personel ve 4 araç, Sakarya AFAD'dan 5 personel, bir araç, bir bot ve 5 motopomp, Samsun AFAD'dan 2 personel ve bir arama köpeği, Jandarma Genel Komutanlığından ise sualtı arama ekibinin olay bölgesine sevk edildiği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığından 12 personel, 4 ambulans ile ilçe itfaiye ekiplerinin de olay bölgesinde görev yaptığı ifade edilen açıklamada, "Karabük-Bartın yolu Bahçecik mevkisinde, yoğun yağış sonucu bir köprüde meydana gelen göçükte yaralanan 13 kişiden 8'inin tedavisine devam edilmektedir. Gelişmeler takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

AA

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