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26 ŞUBAT 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

"Batuhan A" adlı geminin mürettebatı 12 gündür aranıyor

26 Şubat 2024, Pazartesi 10:13
Marmara Denizi'nde, Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin mürettebatından kayıp 4 kişi için arama çalışmalarına devam ediliyor.

"Batuhan A"nın 6 kişilik mürettebatından Zeynep Kılınç ve Hüseyin Tutuk'un cansız bedenlerinin geminin enkazında bulunmasının ardından kayıp 4 personel için yürütülen çalışmaların 12. gününde 630 personel görev yapıyor.

Bursa ve Balıkesir'de 1 helikopter, 1 uçak, 6 gemi, 3 römorkör, 17 bot, 14 tekne, 81 araç, 8 İHA-dron, 21 dalgıç ve 2 köpekle çalışmalar yürütülüyor.

TCG Akın gemisinin dün bölgeden ayrılmasının ardından batığın üzerine konuşlandırılan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait Nene Hatun Gemisi'nden, denizin 51 metre derinliğinde tabana oturan gemiye dalışlar sürüyor.

2 denizcinin cesedi bulunmuştu

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında kıyıdan 4 mil açıkta batmıştı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların 17 Şubat'ta gerçekleştirdiği 2 dalışta, gemide aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cesedine ulaşılmıştı. SAS komandosu dalgıçların 20 Şubat'ta yaptığı dalışta da gemi batmadan önce çektiği videoyu eşine gönderen Hüseyin Tutuk'un cesedi bulunmuştu.

AA

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