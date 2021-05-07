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7 MAYIS 2021 CUMA - YIL: 52

Bediüzzaman Mevlidi bu akşam

07 Mayıs 2021, Cuma 14:04
Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin 1960 yılında Urfa'da vefat etmesinden sonra her yıl geleneksel olarak düzenlenen Şanlıurfa Bediüzzaman Mevlidi bu yıl pandemi şartlarından dolayı online olarak düzenlenecek.

‌Bediüzzaman Vakfı ve Şanlıurfa Yeniasya Temsilciliği tarafından başta Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (asm) ve bütün peygamberler, sahabeler, evliyalar olmak üzere vefatının 61. yılı münasebetiyle Bediüzzaman Said Nursi ve şehitlerimizin ruhlarına bağışlanmak üzere mevlid-i şerif düzenlenecek.

Her Ramazan ayında Kadir gecesinden bir gece önce tertip edilen Mevlid, 7 Mayıs 2021 Cuma  saat 22:00 da YouTube.com "YENİASYA ŞANLIURFA" kanalında canlı olarak yayınlanacak.

Etiketler: Bediüzzaman Mevlidi
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  • Necati

    7.5.2021 14:29:31

    Tebrik ediyoruz. Şartlar ne olursa olsun hizmet daim olsun.

Risale-i Nur Külliyatı

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