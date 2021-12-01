Bilim Kurulu bugün toplanacak

Koronavirüs Bilim Kurulu 17:30'da Bakan Koca başkanlığında toplanacak. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak.

Bilim Kurulu toplantısında, bir kez daha koronavirüs salgınındaki son durum görüşülecek. Tüm dünyada endişeye neden Omicron varyantı gündemde olacak. Türkiye'de görülmeyen yeni varyantın riskleri konuşulacak, yayılımına karşı yeni önlemler ele alınacak. Ayrıca son vaka tablosu, acil kullanım onayı aşamasındaki yerli aşı TURKOVAC ve koronavirüs ilacına ilişkin çalışmalar da değerlendirilecek. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

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