Bilim Kurulu bugün toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında toplanacak. Toplantıda vaka sayıları ve aşılamanın düşük olduğu iller ele alınacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında videokonferans yöntemiyle bugün toplanacak. Saat 17.30'da başlayacak toplantıda, salgındaki son durum görüşülecek. Aşılamanın düşük olduğu iller gündemde olacak. Vaka sayıları 25 binin altına düşürülse de can kayıplarında azalma olmaması ve yoğun bakımlardaki durum ele alınacak. Yerli aşı TURKOVAC ve koronavirüs ilacıyla ilgili çalışmalar da değerlendirilecek. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak.

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