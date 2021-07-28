Binaların yüzde 79’u riskli

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu’nun raporuna göre Türkiye’deki binaların yüzde 79’u 2000 yılı öncesinde yapıldığı için büyük risk barındırıyor.

Birgün’ün haberine göre, TBMM Deprem Araştırma Komisyonu, depreme karşı alınabilecek tedbirlerin belirlenmesi için rapor hazırladı. Rapora göre, Ülke genelinde dönüştürülmesi gereken riskli konut sayısı 6 milyon 700 bin. Bu konutların dönüşümünün tahmini maliyeti ise 2,3 trilyon lira. “Bu kaynağın kamu tarafından kısa sürede karşılanabilmesi mümkün görülmüyor” denilen raporda, geçen yıl depreme karşı güçlendirilmesi gereken 381 okulun henüz güçlendirilemediğine de dikkat çekiliyor. Meclis Başkanlığı’na sunulan raporda, bütün ülkedeki mevcut binaların yüzde 16’sının 1970’li, yüzde 22’sinin 1980’li, yüzde 24’ünün 1990’lı yıllarda, yüzde 21’inin ise 2000 yılından sonra inşa edildiği belirtildi.

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