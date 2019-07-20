Bingöl'de terör operasyonu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl'ün Karacehennem Ormanları bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Bingöl'ün Karacehennem Ormanları bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bingöl'ün Merkez ilçesi Karacehennem Ormanları bölgesinde hava destekli operasyon gerçekleştirildiği aktarıldı. Açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Bingöl-Merkez ilçesi Karacehennem Ormanları bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir." ifadesi kullanıldı. Bakanlığın açıklamasında, bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü belirtildi. AA

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