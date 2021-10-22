Bir göl daha kurudu

Tunceli’de, kurak geçen yaz mevsiminin ardından Pülümür çayı ile Munzur Nehri’nin su debisi düşünce Uzunçayır Baraj Göleti’nde çölü andıran manzara ortaya çıktı.

Böyle bir tablo ile ilk defa karşılaşan vatandaşlar üzüntülerini dile getirdi. Uzunçayır Baraj Gölü’nün durumuna ilişkin olarak işletmeci LİMAK Holding’in Tunceli’deki Temsilcisi Mahmut Küçük, şöyle konuştu: “Yağışlar azaldı. Geçtiğimiz yıl kar yağmadı. Yağmur da çok az yağınca Uzunçayır Barajını besleyen kaynaklardaki sular azaldı. Munzur ve Pülümür çayları besliyor barajı. Kuraklık nedeniyle sular azaldı. Saniyede 4-5 metreküp düştü. Bu nedenle baraj gölünde bu görüntüler oluştu.” Tunceli - anka

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