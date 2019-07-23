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23 TEMMUZ 2019 SALI - YIL: 50

Bodrum'da kayıp 1 kişi aranıyor

23 Temmuz 2019, Salı 15:58
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı, kayıp 1 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Akyarlar açıkları fener burnu mevkisinde, denizde yardım isteyen bir grup olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. 

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, denizde boğulmak üzere olan 8 kişiyi kurtardı. Sahil Güvenlik botuna alınan düzensiz göçmenler, Turgutreis Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü. Kurtarılan düzensiz göçmenlere burada 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi.

Bölgede kayıp olduğu belirtilen bir kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalara 3 Sahil Güvenlik botu ve bir helikopter destek veriyor.

Öte yandan ekiplerce olayın yaşandığı bölgede fiber teknede 11 düzensiz göçmenin yakalandığı öğrenildi.

AA

Etiketler: muğla, bodrum
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