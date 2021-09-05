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5 EYLÜL 2021 PAZAR - YIL: 52

Bozkurt'taki balıkçılar için buruk ve zor bir balık sezonu...

05 Eylül 2021, Pazar 12:41
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta, av sezonunun 1 Eylül'de başlamasına rağmen balıkçılar Karadeniz'e açılamadı.

Şiddetli yağışların ardından 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu yaşanan sel felaketinde, sel suları önüne kattığını Karadeniz'e sürükledi.

Bölgede küçük teknelerle balıkçılık yapanlar, denize sürüklenen kütüklerin teknelerinde hasara yol açmasından, araç ve eşya batıklarının ağlarını yırtmasından endişe ettikleri için yeni av sezonuna başlayamadı.

İlçeye bağlı İlişi Balıkçı Barınağı'ndaki yaklaşık 100 balıkçı da yeni av sezonu başlamasına rağmen kıyıdaki bekleyişini sürdürüyor.

Balıkçılardan Hasan Karol, babası ve kardeşleriyle birlikte balıkçılık yaptığını söyledi.

Büyük bir sel felaketinin yaşandığını anlatan Karol, "Balıkhanemiz vardı o da selde gitti. Evlerimize giremedik. Çok büyük bir afet yaşadık. Yaralarımız sarılmaya devam ediyor. Bu gidişle sarılacak da." dedi.

Selin her şeyi denize sürüklediğini ifade eden Karol, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sezon açıldı, bir kere denize çıkamadık. Teknelerimiz bile karada. İçine ağ bile koymadık. Denize ağ attığımız zaman bizim ağlarımız denizin dibinde parçalanıyor. Denize o kadar araba gittiği ki, yüzlerce diyebilirim, kendim de bizzat şahit oldum giden arabalara. Herhangi bir tanesi ağa takıldığı zaman bu ağın sağlam kalma şansı sıfır. O sezonun biter. Zaten herkesin elinde birer tane palamut ağı var. Hem maliyetli hem büyük bir ağ. Tek sıkıntımız yüzeydekiler değil bir de göremediklerimiz, denizin dibindekiler."

Karol, İlişi ve çevresinde balıkçılığın büyük ölçüde küçük teknelerle yapıldığını bu nedenle Karadeniz'e fazla açılamadıklarını kaydetti.

İlçede 30 yıldır balıkçılık yapan Arif Erol ise selden sonra ilçedeki neredeyse her şeyin denize sürüklendiğini belirtti.

Bu nedenle sezona başlayamadıklarını ifade eden Erol, "Ağ atma şansımız yok. Bu seneki sezon bizim için bitti. Denizde buzdolabı, çamaşır makinesi, araba aklınıza ne gelirse hepsi var. Mağduruz." diye konuştu.

AA

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