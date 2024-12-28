“Bu maaşla ben nasıl kira ödeyeyim?”

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde evi ağır hasar alan Elazığlı vatandaş Mehmet Cirit, TOKİ’den 2 yıldır kendilerine verileceği söylenen evleri için kurada isminin çıkmasını beklediklerini söyledi.

Cirit, “Ben 12 bin lira ile ev kirasını mı ödeyeyim, ben ne yiyeyim? Ben de hastayım, çocuk da hasta benim evde yıkıldı orayı da yapmadılar” dedi. Cirit’in eşi Bircan Cirit, “Depremde evimiz yıkıldı Sanayi’de oturuyorduk. Eşim rahatsızlandı kanser hastası. Oğlum bir kaza geçirdi. 10 aydır kimse çalışmıyor. Bizim bir akrabanın evine sığındık. Bize çık diyor. 2 senedir oturuyoruz bize çık diyor. Eşim 12 bin 500 TL maaş alıyor. Onunla ben kiraya nereye gideyim?” dedi.

Elazığ - Anka