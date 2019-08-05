Bursa'da orman yangını söndürülmeye çalışılıyor

Orhaneli ilçesinde farklı noktalarda çıkan ve "sabotaj" ihtimali olduğu değerlendirilen orman yangınının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde farklı noktalarda çıkan orman yangınına 5 helikopter ve 12 arazözle müdahale ediliyor. Alınan bilgiye göre, Orhaneli-Mustafakemalpaşa sınırındaki Ömeraltı Mahallesi yakınlarında 5-6 noktada orman yangını çıktı. "Sabotaj" olduğu değerlendirilen yangına Bursa ve çevre illerden ekipler sevk edildi. Toplam 5 helikopter ve 12 arazözle müdahale edilen yangında 3 nokta kontrol altına alınırken diğer yanan yerlerin söndürülmesi için çalışmalar sürüyor/ AA

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