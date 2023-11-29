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29 KASIM 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Bursa şiddetli lodos etkisi altında

29 Kasım 2023, Çarşamba 13:01
Bursa'da saatteki hızı 100 kilometreye yaklaşan kuvvetli lodos, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte dün akşam başlayan ve saatteki hızı en yüksek 95,4 kilometre ölçülen lodos, kentte çok sayıda ağacı kökünden söktü, dallarını kırdı.

Özellikle merkez Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım ile Kestel ve Gürsu ilçelerinde etkili olan kuvvetli lodos, binaların çatılarının ve tabelaların uçmasına, bazı ev ve iş yerlerinin camlarının kırılmasına yol açtı. Ağaçların üzerlerine devrildiği, çatı ve tabela parçalarının isabet ettiği çok sayıda araçta hasar oluştu.

Hareket halindeki metro aracının vagonuna isabet eden ağaç dalı nedeniyle camlar kırıldı, seferlerde aksama yaşandı. Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'ndeki çelik konstrüksiyonlu cam deposu yıkıldı.

Yollardaki yön tabelalarını da deviren lodos dolayısıyla kentteki okul öncesi eğitim kurumları, ilk ve orta dereceli okullar bir günlüğüne tatil edildi.

Elektrik hatlarında oluşan arıza nedeniyle kentin bazı noktalarında yaşanan enerji kesintilerinin giderilmesi için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa ile İstanbul arasında karşılıklı deniz ulaşımını sağlayan Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferleri de kuvvetli rüzgar nedeniyle yapılamıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri 600'den fazla olaya müdahale etti

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 256 ağaç devrilmesi, 190 çatı ve tabela uçması ile 161 tehlike oluşturan parçaya müdahalede bulundu. Görevliler, ihbar hatlarındaki 211 sorunun da ortadan kaldırılması için yoğun gayret sarf ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, X hesabından yaptığı açıklamada, devrilen ağaçları ve tabelaları kaldırmak için geceden sabaha kadar 271 personelin 80 araçla 600'ün üzerinde olaya müdahale ettiğini bildirdi.

Çok sayıda personelin sahada görev yaptığını belirten Aktaş, "Hemşehrilerimiz acil durumlar için 112 ihbar hattı ve 153 Büyükşehir Belediye hattımız aracılığı ile bizlere ihbarda bulunabilirler. Maddi zarara uğrayan ve kuvvetli rüzgardan etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Aktaş, ayrıca Bursa Hayvanat Bahçesi'nin bugün ziyarete kapalı olduğunu duyurdu.

Kuvvetli lodos anıt ağaçları da yıktı geçti

Şiddetli rüzgar, Hüsnügüzel Kaplıcası'nın bahçesinde bulunan 235 yıllık tescilli çınarı da kökünden söktü. Tarihi çınar, kaplıca bahçesinin duvarını yıkarak yola devrildi.

Kaplıcanın sorumlusu Mehmet Taşkeser, rüzgarın tarihi çınarı kökünden kırdığını söyledi.

Çocukluğundan beri bu çınarın altında vakit geçirdiğini anlatan Taşkeser, şöyle konuştu:

"Bir tabiat varlığının yok olduğunu gördüğüm için üzgünüm. İnsanlar gelir şurada çaylarını içer, eşiyle dostuyla muhabbet ederdi; bu çınarın ulviliğini seyrederken kendinden geçerdi. Maalesef şiddetli fırtınada yıkıldı. Allah göstermesin deprem oluyor zannettik. Bunun altından araçlar, otobüsler geçiyor, insanlar geçiyor. Allah'tan o anda kimse geçmedi. Yani cana bir şey olmadı, şükrümüz o ama böyle de bir çınar gitti. Çok üzgünüm."

Koza Han'da bulunan tarihi bir çınarın da gövdesinden kırılarak yıkılması sonucu etrafındaki çay bahçelerinde hasar meydana geldi.

Büyükşehir Belediyesi, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin rüzgarın yol açtığı hasarı gidermek için çalışmasını sürdürdüğü kentte rüzgarın akşam saatlerine kadar orta kuvvette devam etmesi bekleniyor.

AA

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