Büyük Menderes’te çevre felâketi

Ege Bölgesi’ni sulayan 548 kilometre uzunluğundaki Büyük Menderes Nehri, denize döküldüğü Aydın’ın Söke ilçesinde çevre felâketi ile karşı karşıya kaldı.

Bölgede inceleme yapan Ekosistemi Koruma ve Doğan Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü gördüğü korkutucu manzara karşısında şoke olduğunu belirterek açıklamalarda bulundu. Bahattin Sürücü Büyük Menderes nehrindeki çevre felâketi ve tarihî taş köprünün yıkım tehlikesi ile karşı karşıya kalınan görüntüleri ve facianın boyutunu anlattı. Sürücü şunları söyledi. “Valilik belediye ve DSİ’yi uyardı, ama aylar geçti tedbir alınmadı. Tonlarca katı atık hayvan ölüleri birikti, tarihî taş köprü yıkılma tehlikesi altında. Facia geldikten sonramı tedbir alacaklar, bu bir çevre felâketidir. Söke’ye bağlı Sarıkemer’i ikiye bölen Büyük Menderes Nehri’nin üzerinde bulunan tarihî Taşköprü feryat ediyor duyan yok. Taşköprü’nün kanayan yarası haline gelen katı atık ve çöp sorunlarına yıllardır çözüm bulunamıyor.” Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 115

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.