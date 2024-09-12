Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yedi buçuk lira olan bir bardak çayın fiyatının 10 lira olmasına vatandaşlar tepki gösterdi.

Emekli bir vatandaş, “Zor yaşıyoruz, geçim zorlaştı. Emekliler bu maaşla kendini idare edecek durumda değil. Çay 7,5 liradan 10 liraya çıkarıldı. Burada çay içiyoruz. Her şeye yüzde 100 zam geldi. Artık bu millet ne yapacağını şaşırmış. Günlük olarak 100 lira veriyoruz işte şimdiye kadar yani 150 lira 100 lira veriyorduk şimdi 200 lira oldu. Maaşının ayda 6 bin lirası gidiyor. Bizi çok etkiliyor” dedi. Evden çay demleyip getireceğini ifade eden bir vatandaş ise, “Çay ocağında çay içemez olduk. Evden demleyip getireceğim. 10 liraya çay olur mu arkadaş? Ekmek de 10 lira çay da 10 lira. Evden demleyip getireceğim” diye konuştu.

Osmaniye - anka