Cezaevlerinde salgın yayılıyor

Cezaevlerinde koronavirüsü yayılmaya devam ediyor.

Aileler cezaevlerindeki akrabaları için endişe duyarken Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’ndan konuyla ilgili açıklama bekliyor. Gazete Duvar’ın haberine göre, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu vaka sayılarının arttığı cezaevlerinin isimlerini ise şöyle sıraladı:

“Menemen, Nazilli, Siirt, Elazığ... Bu cezaevlerinde vak’a sayıları artmış durumda. Artık bakanlığın bu konuda bir açıklama yapıp adım atması gerekiyor. Cezaevlerinden bizi arayan birçok mahpus, ‘maske bile vermediler’ diyor. Örneğin Menemen Cezaevi çok kirli bir cezaevi. Savcısıyla bile görüşemedik. Milletvekilinin telefonuna bile çıkmıyorlar. Sincan Cezaevi savcısı da bilgi vermiyor. Elazığ Cezaevi savcısıyla ile görüştüm. Çok beyefendi biriydi. ‘Evet vak’alarımız var, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz’ dedi. Adalet Bakanlığı’na cezaevlerinde kaç kişi virüs kaptı diyoruz, ‘Git savcıya sor’ diyorlar. Savcıya soruyoruz, ‘Git Adalet Bakanlığı’na sor’ diyor.”