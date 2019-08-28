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28 AĞUSTOS 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Ciğerlerimiz yanmaya devam ediyor: Antalya ve Muğla'daki yangınlarda son durum?

28 Ağustos 2019, Çarşamba 17:46
Antalya'nın Aksu ilçesinde iki alanda çıkan orman yangınlarına 4 helikopter, 12 arazöz ve 60 işçiyle müdahale ediliyor. Muğla'da yıldırım düşmesi sonucu üç alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Antalya'nın Aksu ilçesinde iki alanda orman yangını çıktı.

Yurtpınar Mahallesi'ndeki Ağlarönü mevkisi ile Perge Antik Kenti'nin bulunduğu bölgedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 helikopter, 12 arazöz ve 60 işçiyle yangınlara müdahale ediliyor.

Alevlerin Perge Antik Kenti'ne ve Ağlarönü mevkisindeki yerleşim birimine sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor. Bazı bölgelerde alevler Perge Antik Kenti'ndeki eserlere doğru yayılıyor.

Antik kentin yangınlara ilk müdahale aracı da alevlerin eserlere yaklaşması durumunda müdahale etmek için bekletiliyor.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. 

"İnşallah çok fazla etrafa yayılmadan söndürülür"

Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, yaptığı açıklamada, orman ve itfaiye ekipleri ile vatandaşın yangını söndürmek için yoğun çaba harcadığını söyledi.

"Evlerin olduğu bölgede yangın kontrol altına alınmış görünüyor. Gönül istiyor ki ağaçlar ve içindeki canlılar da yanmasın." diyen Şahin, iki noktada çıkan yangında rüzgarın da etkili olduğunu dile getirdi.

Rüzgarın da etkili olduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:

"İhbar geldiğinde ekiplerimizi hemen gönderdik. Rüzgar yönüne bakıldığında karşı tepeye alevlerin sıçramamış olması lazım. Bir kuş veya başka hayvan yandı da can havliyle karşı tarafa geçti, öyle mi yangın büyüdü diye düşünüyoruz. Normalde yangının kuzeye doğru gitmesi gerekiyordu. Karşı tepeyle burasının aynı anda yanmaya başlaması düşündürücü. İnşallah çok fazla etrafa yayılmadan söndürülür."

***

Muğla'da da yangın çıktı

Muğla'da yıldırım düşmesi sonucu üç alanda orman yangını çıktı.

Milas ve Yatağan ilçeleri sınırındaki Bencik Dağı'ndaki sarp arazide bulunan ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın başladı.

Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye, 2 helikopter, 2 arazöz, 1 su tankeri ve çok sayıda işçi sevk edildi.

Üç alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

AA

Etiketler: antalya, muğla, orman yangını
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