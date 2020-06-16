Cizre'de 150 esnaf kepenk kapatacak

Şırnak'ın Cizre ilçesinde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarını önlemek amacıyla 150 dolayında esnaf, iş yerlerini 1 hafta boyunca kapatma kararı aldı.

Cizre'de sosyal medya üzerinden bir araya gelen ve çoğunluğunu kuyumcuların oluşturduğu 150 dolayında esnaf, "ilçede son günlerde artan Kovid-19 vakalarının önüne geçmek, salgınının kontrol altına alınmasına destek olmak amacıyla" bir hafta boyunca kepenklerini açmayacak.

Cizre Kuyumcular Derneği Başkanı İhsan Güneş, ilçede Kovid-19 vakalarının her geçen gün artış göstermeye başladığını, esnaf olarak cadde ve sokaklardaki insan yoğunluğunu azaltmak, halk sağlığını korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla kepenk kapatma kararı aldıklarını söyledi.

Güneş, şöyle konuştu:

"Bu kararı almamızdaki amacımız salgının yayılmasını önlemek, insanların tedbir almasını sağlamak ve salgının kontrol altına alınmasına katkıda bulunmaktır. İlçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, oda ve derneklerden ricamız bu duyarlılık içerisinde ellerini taşın altına koyup destek vermeleridir. Virüse karşı halk sağlığını düşünerek kepenk kapatan başta kuyumcu esnafı olmak üzere tüm esnafımıza duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum."

Esnaf Ahmet Ünal ise ilçede Kovid-19 vakalarının artığını, esnaf olarak bu sayıyı minimum seviyeye düşürmek ve caddedeki yoğunluğu azaltmak adına sosyal medya üzerinden karar aldıklarını ve kepenk kapattıklarını anlattı.

Ünal, "Vatandaşlarımızdan kurallara uymalarını, kendilerini ve sevdiklerini evde izole etmelerini, maske kullanmaya, sosyal mesafe ve hijyene önem vermelerini rica ediyoruz. Çünkü halk sağlığı her şeyin başında geliyor." diye konuştu.