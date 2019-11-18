Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Twitter hesabından, deprem gözlem istasyonu sayısıyla ilgili paylaşımda bulundu.

AFAD’ın deprem gözlem istasyonu sayısı 1100’e ulaştı! Avrupa’nın 2. büyük deprem gözlem ağı ile depremleri daha hassas ölçebiliyoruz. Deprem gözlem istasyonu sayısının 1100’e ulaştığı belirtilen paylaşımda, “Avrupa’nın 2’nci büyük deprem gözlem ağıyla depremleri daha hassas ölçebiliyoruz” ifadeleri kullanıldı. AA

Okunma Sayısı: 95

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.