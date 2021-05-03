Dev iki atık tesisi

İstanbul’da atık su arıtma hamlesi 2 tesis inşaatıyla devam ediyor. İstanbul’da atık suların yüzde 99’unu arıtan İSKİ, dev atık su yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.

İSKİ Kurumsal İletişim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yüzde 100 biyolojik arıtma hedefiyle bir yandan mevcut tesislerde yeni kademelerle kapasite arttırımı yapılırken diğer yandan halihazırda çalışan arıtma tesislerinin kalitelerinin iyileştirildiği belirtildi. Açıklamada, Baltalimanı Atık Su Ön Arıtma Tesisi’ni biyolojik arıtmaya dönüştürecek inşaat çalışmalarında yaklaşık yüzde 80’lik kısım tamamlandığı ifade edilirken, “İnşaat çalışmaları devam eden tesis tamamlandığında kapasitesi günlük 600 bin metreküp olacak. Beşiktaş, Beyoğlu, Kâğıthane, Sarıyer ve Şişli İlçelerinde 2 milyon 400 bin nüfusa hizmet edecek olan tesis hizmete alındığında İstanbul Boğazı yıllık 70 bin ton çamurdan da kurtulmuş olacak ve boğazın su kalitesi daha da artacak” denildi. Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nin 3. Kademe çalışmaları ile ilgili olarak da, “Mevcut arıtma kapasitesine günlük 400 bin metreküp daha eklenecek ve 1 milyon 600 bin kişiye hizmet verecek. Yaklaşık yüzde 85’i tamamlanan tesisin ve 2021 yılının sonunda bitirilmesi planlanıyor”

İstanbul - Lütfiye Kef