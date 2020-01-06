"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 OCAK 2020 PAZARTESİ - YIL: 50

Diyanet'e 15 uzman yardımcısı alınacak: İşte detaylar...

06 Ocak 2020, Pazartesi 11:33
Diyanet İşleri Başkanlığınca yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre 15 Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvuruda bulunacakların en az lisans düzeyinde 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmaları, 2018 veya 2019 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının (KPSS) KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmaları ve 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor.

Şartları taşıyan adaylar, 7-20 Ocak tarihlerinde "dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi" adresi üzerinden sınav başvuru formunu doldurduktan sonra başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne şahsen müracaat edecek.

Başvuru yapanlar arasından KPSS puan sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının 20 katına kadar aday sınava girmeye hak kazanacak.

Söz konusu adayların 23-27 Ocak tarihlerinde 80 lira sınav başvuru ücreti ödemesi gerekecek.

Ödeme işlemi sınav başvuru formunun doldurulduğu internet adresi üzerinden sadece kredi kartı, banka veya bankomat kartı ile gerçekleştirilecek.

Sınav başvuru ücretini yatırmayan adaylar, sınava giremeyecek. Başvuru şartlarını taşımayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan adaylara ücret iadesi yapılmayacak.

Yazılı sınav 22 Ocak'ta  Ankara'da yapılacak

Yazılı sınav test usulünde 22 Ocak tarihinde Ankara'da yapılacak. Yazılı sınavda 70 ve üzeri puan almak şartıyla en yüksek puana sahip olan adaydan başlamak suretiyle, atama yapılacak kadro sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılacak.

Sözlü sınav tarihi yazılı sınav sonuçlarının açıklanması ve sözlü sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

Sınavın nihai puanı, yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacak. Başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadarı asıl, diğerleri de yedek olarak sıralanacak.

Atamalar, başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlamak suretiyle başarı sırasına göre, ilan edilen kadro sayısınca yapılacak.

AA

Etiketler: diyanet
Okunma Sayısı: 131
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İran'dan ABD'ye 'ikinci Vietnam' uyarısı

    ABD, Hafter'i kınadı

    Yangınların aylardır devam ettiği Avustralya'da son durum?

    Marmara'ya "aşırı yağış" uyarısı

    Trump şimdi de Irak'ı tehdit etti

    Tepkiler sonuç verdi: İstanbul Üniversitesi geri adım attı

    Bazı il ve ilçelerde eğitime 'kar' arası

    Trafiğe 607 bin araç daha katıldı

    Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama

    Trump'tan İran'a: "Orantısız" şekilde karşılık veririz

    Başörtüsü yasağı devam edemez

    Halkın yarısı hayır diyor

    Eyüp Sultan’ın izinde Medine’den İstanbul’a

    Çevre bilinci düşünülüyorsa plastik poşetler kalksın

    Demokratlar birlik olsun

    Çiftçiye verilen söz tutulmadı

    ABD güçlerinin Irak'tan çıkarılmasına karar verildi

    ABD-İran gerginliğine ilişkin Erdoğan'dan açıklama

    İran: Askeri karşılık verilecek

    En Çok Okunanlar

    M. Said ZEKİ

    Adaleti beklerken ocaklar sönüyor!
    Genel

    Başörtüsü yasağı devam edemez
    Genel

    Halkın yarısı hayır diyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    İsrail’e yarayan nâhoş gelişmeler
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Said Nursî’nin ilme merakı ve tahsile başlaması
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Misbah ERATİLLA

    Ceylan Çalışkan’ın dünya penceresi
    Sebahattin YAŞAR

    ‘Boş ver’ diyorlar da, kolay mı?
    Risale-i Nur'dan

    Kâinata iman gözlüğüyle bakmak
    Şükrü BULUT

    Türkiye Müslüman cemaatleri ve neoliberal tuzaklar…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.