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12 MART 2024 SALI - YIL: 55

Diyarbakır'da servis minibüsü şarampole devrildi

12 Mart 2024, Salı 12:52
Diyarbakır'da rehabilitasyon merkezine giden öğrencileri taşıyan servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4'ü çocuk, 9 kişi yaralandı.

Rehabilitasyon merkezine giden öğrencileri taşıyan M.A. yönetimindeki 21 AAU 209 plakalı servis minibüsü, merkez Yenişehir ilçesi Diyarbakır-Silvan kara yolu Gürdoğan Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4'ü çocuk 9 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

AA

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