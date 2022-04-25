Diyarbakır’da yağmur duası

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde bu yıl yeterli yağışın olmaması nedeniyle yağmur duası edildi.

Alimler ve Medreseler Birliği (İttihad-ul Ulema) öncülüğünde ikindi namazı öncesinde Batıkent Meydanı’nda toplanan vatandaşlar yağmur duası yaptı. Alimler ve Medreseler Birliği Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Şenlik, bölgede yağış sıkıntısı yaşandığı için yağmur duasına çıktıklarını söyledi. Birliğin genel sekreteri Mehmet Özer ramazan ayının son gününe kadar camilerde ve medreselerde yağmur yağması için dua etmeye devam edeceklerini söyledi.

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YAĞMUR DUASI NASIL ANLAŞILMALIDIR?

“Yağmur duâsı ile ilgili olarak sünnet olan nedir?”

Topraklarımız yağmura muhtaç. Canlılar suya muhtaç. Ruhumuz Allah’ın sayısız ikramına, ihsanına ve lütfuna muhtaç. İçimiz dışımız rahmete muhtaç. Allah âfet vermesin tek! Üstad Bedîüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle, yağmur namazı ve duâsı bir ibadettir. Yağmursuzluk o duânın ve ibadetin vaktidir.1 Duâyı ve ibadeti vaktinde yapmalı, değil mi?

Yağmurlar kesildiği zaman tövbe ve istiğfar etmek, duâ edip namaz kılmak ve ikramı, ihsanı ve rahmeti sonsuz olan Cenab-ı Hak’tan yağmur istemek sünnettir. Kur’ân’da Nuh Aleyhisselâmın, kavmine şöyle dediği kaydedilir: “Dedim ki: ‘Rabb’inize istiğfar edin. Muhakkak o bağışlayandır. Size gökten bol bol yağmur indirsin.”2

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Yağmur duâsı ve namazı