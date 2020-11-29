"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 KASIM 2020 PAZAR - YIL: 51

Doğu Anadolu -10 dereceyi gördü

29 Kasım 2020, Pazar 12:49
Doğu Anadolu Bölgesi'nde, gece hava sıcaklığı sıfırın altına 10 dereceye kadar düştü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı yer yer çok bulutlu olması, sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesi bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar, kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzincan'da 3, Iğdır'da 4, Erzurum'da 7, Ağrı'da 8, Kars'ta 9, Ardahan'da 10 derece ölçüldü.

Ardahan'ın Göle ilçesi ise sıfırın altında 15 dereceyle bölgede gece sıcaklığının en düşük ölçüldüğü yerleşim yeri oldu.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır ve Erzincan'da 11, Ağrı'da 8, Ardahan ve Erzurum'da 6, Kars'ta 5 derece olması öngörülüyor.

Bölgede sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. 

Van ve Hakkari'de kar uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu olması, Van ve Hakkari çevrelerinde sağanak yağmur, karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar bekleniyor. 

Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus beklenen bölgede, hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek.

Rüzgar, kuzey ve doğulu yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esecek. Van Gölü'nde hava parçalı bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 20 ile 40 kilometre hızla esecek, görüş açık olacak.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van ile Muş'ta 10, Hakkari'de 8 ve Bitlis'te 7 derece olması bekleniyor.

AA

Okunma Sayısı: 196
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    116 yıldır devam eden gelenek dikkat çekiyor

    Tokyo’da anlamlı etkinlik

    27 yıllık işgalde yok oldu!

    'Sıcaklık 7 derecenin altına düştüğünde kış lastiğine geçilmeli'

    Doğu Anadolu -10 dereceyi gördü

    Dünya genelinde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi iyileşti, kaç kişi öldü?

    Prof. Dr. Sertoğulları'ndan Kovid-19 ilaçlarına ilişkin uyarı

    Afganistan’da terör saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

    Yurt genelindeki sokak kısıtlaması sona erdi

    Ekonomi karaya oturmak üzere

    'Sıradaki satış hangisi?'

    'Doğruları söylemeye devam edeceğiz'

    “İslami terör diye bir ifade kullanılamaz”

    “İsrail’in tuzağına düşmeyeceğiz”

    İstanbul'da okul öncesi eğitim uzaktan yapılacak

    'Kanal İstanbul'un sonu geldi'

    Kayıplarımız artıyor

    'KHK listelerini kim hazırladı?'

    Almanya: İran'dan gelen haberlerden kaygılıyız

    Toplu ulaşımda HES kodlu dönem

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hayırlı ömürler, hayırlı ölümler
    Mehmet KARA

    “Erdoğan, Gül ve ben adaletten yanayız” demişti
    Feyzullah ERGÜN

    Ûd-i hindi harikası
    Genel

    Ekonomi karaya oturmak üzere
    Ahmet BATTAL

    Tarih çarpar adamı
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Şergenecon, pike, çikinovaski; kumpis
    Faruk ÇAKIR

    “Bize bir şey olmaz” mı?
    Adnan NACİR

    Bir bekadır…
    Mustafa Gönüllü

    Reklâmlar maneviyatı zedeliyor
    Risale-i Nur'dan

    Zaman, imanı kurtarmak zamanıdır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.