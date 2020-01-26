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27 OCAK 2020 PAZARTESİ - YIL: 50

Doğu donuyor

26 Ocak 2020, Pazar 19:00
Doğu’da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor. Ağrı’da, petrol istasyonlarında bekleyen çok sayıda tırın yakıt deposu dondu.

Erzurum, Ağrı ve Tunceli’de dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor. Erzurum’da soğuk hava dolayısıyla süs havuzları buz tuttu, bazı bina ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu. Sabah saatlerinde vatandaşlar otomobillerini çalıştırmakta zorlandı. Bazıları da araçlarının üzerine battaniye örterek, soğuktan korumaya çalıştı. Ağrı’da dondurucu soğuklar dolayısıyla yakıt depoları donan birçok tır çalışmadı. Sürücüler tır’ları çalıştırmak için yakıt depolarına sıcak su döktü, depoların altında ateş yaktı. Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu şehirde, dere ve nehirlerin yüzeyi buzla kaplandı. Tır sürücüsü Mehmet Polat, havaların çok soğuk olduğunu, depoların altında ateş yakarak araçlarını çalıştırabildiklerini söyledi. Tunceli’nin Ovacık ilçesinde etkili olan kar ve tipi, mahalle ve köy yollarının kapanmasına sebep oldu. Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı ilçede karla mücadele ekipleri, ilçeye bağlı Koyungölü, Konaklar, Paşadüzü, Burnak ve Gözeler Köyü’nde kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

AA

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