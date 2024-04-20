Dondurma firmasına İsrail tepkisi

Ümraniye’de ilkokul öğrencileri, İsrail’e destek verdiği gerekçesiyle bir dondurma firmasına tepki gösterdi.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Ali Yılmaz İlkokulu’ndaki bir grup öğrenci, teneffüse çıktıklarında bahçede, kantine ürün getiren bir dondurma firmasına ait aracı görünce yuhalamaya başladı. Öğrenciler, İsrail’e destek verdiği gerekçesiyle dondurma firmasını protesto etti. Öğrencilerin, tepkisi bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüde, öğrencilerin aracın etrafına toplanarak yuhalaması, aracın okuldan ayrılmasının ardından sınıflarına geri dönmesi yer aldı. AA

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