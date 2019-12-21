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21 ARALIK 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Doğu Türkistan için çığlık

21 Aralık 2019, Cumartesi 15:39
Doğu Türkistan’daki Çin zulmünü protesto etmek amacıyla bütün Türkiye tek ses, tek yürek oldu.

İHH İnsanî Yardım Vakfı, on binlerin katılımıyla ve birçok STK’nın desteğiyle İstanbul’da meşalelerle sessiz bir yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirdi. Namaz kılmanın, oruç tutmanın, dinî eğitim almanın kısıtlandığı Doğu Türkistan topraklarında asimilasyon ve baskı politikaları aralıksız devam ediyor.

Uygurlar, yıllardır devam eden Çin işgali altında hayatlarından endişe ederek, en temel ihtiyaçlarından yoksun bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyorlar. Çin asimilasyonuna ve işkencelerine maruz kalan Doğu Türkistanlılar için bütün Türkiye tek ses, tek yürek oldu. Birçok STK’nın desteğiyle İstanbul’da Fatih Camii’nden Beyazıt Meydanı’na meşalelerle Sessiz Çığlık yürüyüşü gerçekleştirildi. Ayrıca diğer illerde de Cuma namazının ardından meydanlarda basın açıklamaları yapıldı. 

Etiketler: Doğu Türkistan, çığlık
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