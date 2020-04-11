Dört aylık bebek taburcu edildi

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi’nde müşahede altına alınan Asya bebek, 9 günlük tedavisinin ardından yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) şifa bularak taburcu oldu.

Dünyayı dev bir karantina merkezine çeviren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) her yaştan insanı hastanelik etti. Virüs kaparak İstanbul’da tedavi altına alınan 4 aylık Asya bebek 9 günlük tedavi sürecinin ardından iyileşerek taburcu oldu. İstanbul Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nin yaptığı açıklamaya göre,, ateş ve hırıltılı solunum sebebiyle hastanelerine getirilen 4 aylık Asya bebeğe yapılan tetkikler sonucunda koronavirüs teşhisi konuldu.

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Özden Türel ve Uzm. Dr. Burcu Bursal Duramaz tarafından yürütülen süreçte hastalığa yönelik tedavi ile birlikte oksijen desteği uygulandı. Hastaneye yatışının ikinci gününde tedaviye cevap vermeye başlayan Asya bebeğin ateşi düşmeye ve iyileşme belirtileri göstermeye başladı. Asya bebek, tedavinin dokuzuncu gününde PCR testinin negatif bulunması üzerine 14 günlük karantina süresini evde tamamlamak üzere taburcu edildi.