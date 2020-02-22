e-Devlet'ten soyadı değişikliği başvuruları yapılabilecek

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, evli veya boşanmış kadınların kullandıkları veya kullanacakları soyadlarına ilişkin başvuruların, e-Başvuru sistemi kapsamında e-Devlet'ten alınabildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, dijital dönüşüm sayesinde İçişleri Bakanlığı merkez birimleri, bağlı kuruluşları ve taşra teşkilatı tarafından sunulan hizmetler kapsamında vatandaştan talep edilen 2 bin 857 belgeden 1473'ü son 2 yılda kaldırıldı. İstenen belge sayısı yüzde 52 azaltılarak, 251 milyon lira tasarruf sağlandı. İçişleri Bakanlığınca yapılan çalışmalarda, vatandaştan zorunlu haller dışında belge istenmemesi, işlemlerde vatandaş beyanının esas alınması, kamu kurumlarının bilgi sistemlerinin entegrasyonuyla bilgilerin elektronik ortamda temin edilmesi, başvuruların elektronik ortamda alınması, başvuramayacak vatandaşlar için alternatif çözümler geliştirilmesi ile vergiler ve harçlar dışında başvuru ücretinin alınmaması ilkeleri benimsendi. "Daha az belge ile hizmete elektronik ortamda erişim" vizyonuyla, İçişleri Bakanlığı merkez birimleri, bağlı kuruluşları ve taşra birimleri tarafından sunulan 670 hizmet, kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetlerinin yer aldığı Hizmet Envanteri Yönetim Sistemi'nde (HEYS) tanımlandı. AA

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